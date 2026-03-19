В Воронежской области вновь выросли цены на бензин и дизель

В Воронежской области зафиксирован очередной рост цен на автомобильное топливо. Согласно данным отчета Воронежстата, опубликованного 19 марта, стоимость бензина и дизеля увеличилась в пределах от 0,18% до 0,4%.
Лидером по темпам подорожания стало дизельное топливо, которое в предыдущий период наблюдений, напротив, демонстрировало падение цены. По состоянию на понедельник, 16 марта, литр солярки в среднем по региону стоил 73,13 рубля, тогда как неделей ранее, 10 марта, его цена составляла 72,84 рубля. Таким образом, рост составил 0,4%, или 29 копеек.
Вслед за дизелем подорожал и самый популярный у автомобилистов бензин марки АИ-92. Его цена увеличилась на 0,28% (18 копеек) — с 62,82 до 63 рублей. АИ-95 прибавил 0,25%, также подорожав на 18 копеек: теперь литр этого топлива в среднем обойдется в 68,63 рубля против прежних 68,45.
Продолжил рост и бензин премиальных марок (АИ-98 и выше). За отчетный период его стоимость выросла на 0,18% (17 копеек), достигнув отметки 91,59 рубля за литр (ранее — 91,42 рубля).