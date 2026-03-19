Туберкулез выявили у сотрудника СПбГУ

В Санкт-Петербургском государственном университете зарегистрировали случай туберкулеза у одного из сотрудников. Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти начало санитарно-эпидемиологическое расследование.
— Специалисты уже определили круг людей, которые контактировали с заболевшим. Всех их отправят на обследование. В помещениях, где мог находиться сотрудник, проведут дезинфекцию. Ситуацию держат на особом контроле, — сообщили в пресс-службе ведомства.
Туберкулез — опасное инфекционное заболевание, которое поражает легкие и другие органы. Оно передается воздушно-капельным путем при кашле или чихании больного. Но заразиться можно только при длительном и тесном контакте. Сейчас медики делают все, чтобы не допустить распространения инфекции среди студентов и преподавателей вуза.