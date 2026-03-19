Краснодар очищает фасады от некрасивых и иностранных вывесок

В Краснодаре завершился переходный период, в течение которого бизнес должен был привести оформление фасадов в соответствие с новыми правилами. Теперь за несоответствие единому облику города вывески будут снимать принудительно.
Девять месяцев назад в Краснодаре были утверждены жесткие требования к размещению информационных конструкций на фасадах зданий. Предпринимателям дали время на добровольную адаптацию, однако далеко не все воспользовались этой возможностью.
По данным профильных специалистов, за этот период в городе выявлено более 4500 вывесок, подлежащих замене, в том числе на иностранных языках. Активная фаза очистки улиц началась в феврале: на данный момент уже демонтировано более 100 конструкций, нарушающих архитектурный облик города.
В первую очередь инспекторы работают на главных транспортных артериях Краснодара. В «зоне особого внимания» — улицы Ставропольская, Северная, Красных Партизан, Ростовское Шоссе и имени Тургенева. Однако мэр города Евгений Наумов подчеркнул, что поблажек не будет ни для кого: новые правила теперь едины для исторического центра, спальных районов и даже пригорода.
«Призываю предпринимателей серьёзно отнестись к новым правилам. Это забота об облике краевой столицы, вклад в её будущее. Если на вашей вывеске появилось уведомление о необходимости устранить нарушения, сделать это нужно в течение 15 дней. В противном случае на основании постановления конструкция будет демонтирована и отправлена на хранение», — обратился к бизнес-сообществу глава Краснодара.
Что делать владельцам?
Алгоритм действий для тех, кто получил предписание, предельно прост: у бизнесмена есть 15 дней, чтобы самостоятельно устранить нарушения. Если этого не произойдет, городские службы проведут демонтаж принудительно.