Путепровод на Базисной в Волгограде закрывают: как объехать и куда поедет транспорт

С 20 марта в Волгограде полностью перекрывают движение по путепроводу на улице Базисной. Это связано с этапом ремонтных работ, которые продлятся до 1 сентября текущего года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на мэрию. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта придется привыкать к новым маршрутам.
Водителям предлагают объезжать место ремонта по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской. Планируйте маршрут заранее, чтобы избежать пробок. Троллейбусы маршрутов № 8а, № 10, № 15а, а также автобусы № 55, № 23а и № 50 после остановки «Фабрика “Царица” поедут по улицам Рабоче-Крестьянской и Льва Толстого. Далее по улице Тулака они совершат остановку напротив дома № 20, а затем выйдут на улицу Туркменскую. Маршрут № 8а направится в сторону Оптово-строительного рынка. Маршруты № 10, № 15а, № 55, № 23а и № 50 поедут к площади Куйбышева, где развернутся и проследуют обратно. Остановка “Тулака” у домов № 12 и № 19 по улице Туркменской временно обслуживаться не будет.
В прошлом году подрядчики завершили подготовительные работы, укрепив откосы сооружения. Основные работы на проезжей части запланированы на 2026 год. Специалисты отремонтируют пролетные строения, заменят консольные участки, опоры и деформационные швы. Также уложат новое дорожное полотно, заменят ограждения, отремонтируют и покрасят железобетонные поверхности и стелы. Все эти работы проводят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».