Путепровод на Базисной в Волгограде закрывают: как объехать и куда поедет транспорт

Водителям предлагают объезжать место ремонта по улицам Рабоче-Крестьянской, Льва Толстого, Тулака, Туркменской и Авиаторской. Планируйте маршрут заранее, чтобы избежать пробок. Троллейбусы маршрутов № 8а, № 10, № 15а, а также автобусы № 55, № 23а и № 50 после остановки «Фабрика “Царица” поедут по улицам Рабоче-Крестьянской и Льва Толстого. Далее по улице Тулака они совершат остановку напротив дома № 20, а затем выйдут на улицу Туркменскую. Маршрут № 8а направится в сторону Оптово-строительного рынка. Маршруты № 10, № 15а, № 55, № 23а и № 50 поедут к площади Куйбышева, где развернутся и проследуют обратно. Остановка “Тулака” у домов № 12 и № 19 по улице Туркменской временно обслуживаться не будет.