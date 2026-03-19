В Башкирии ускорили «Южно-Уральский экспресс»

В Башкирии проведена работа по ускорению пригородных поездов «Южно-Уральского экспресса» сообщением Дёма — Уфа — Челябинск на 28 минут, сообщает Башкортостанская ППК.

Источник: БППК | сайт

Кроме того, в целях повышения транспортной доступности пригородным поездам «Южно-Уральского экспресса» назначается дополнительная остановка на станции Баритная.

Таким образом, с 29 марта 2026 года «Южно-Уральский экспресс» сообщением Дёма — Уфа — Челябинск будет курсировать по следующему графику: № 7162/7160/7158 Дема (отпр. 13.41) — Уфа (приб. 13.55, отпр. 13.56) — Баритная (приб. 19.41, отпр. 19.42) — Челябинск (приб. 23.05) — по пятницам, субботам, воскресеньям.

Ранее сообщалось, что из Уфы в Самару будет ходить новая электричка.