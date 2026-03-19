Мишустин рассказал о выплатах почетным донорам в 2026 году

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Правительство направит почти 12,5 миллиарда рублей на предоставление выплат почетным донорам в 2026 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«Сегодня в нашей стране гражданам, которые сдали кровь не менее 40 раз на безвозмездной основе, присваивается звание почетного донора. Им положены различные льготы, ежегодное денежное вознаграждение. Правительство направит почти 12,5 миллиардов рублей на предоставление таких выплат в текущем году», — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.