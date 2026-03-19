Сад Миндовского в Перми закрывается на реконструкцию

Сад имени В. Л. Миндовского в Перми закроется на реконструкцию, сообщает муниципальное автономное учреждение культуры города «ПермьПарк».
Территория, благоустройства которой добились сами жители, закроется на реконструкцию. Перед началом работ горожан приглашают на прощальную концертную программу «Время перемен. До встречи, сад!».
Праздник состоится 22 марта в 12:00. Гостей ждут анимационные игры, выступления творческих коллективов и возможность провести время с семьёй и друзьями. Организаторы призывают прийти, чтобы поблагодарить любимое место за счастливые моменты.
Как пишет руководитель ресурсного центра СО НКО Фонда грантов губернатора Валентин Шаровар, возможность обновить сад появилась благодаря активности пермяков: они проголосовали за него в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы проведут за счёт средств федерального бюджета.
Сейчас идёт новый этап голосования — каждый житель может предложить территорию, которая, по его мнению, нуждается в благоустройстве.