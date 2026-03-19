Эпидемиологи: вакцинация от клещевого энцефалита доступна во всех регионах

По словам Запольской, в организациях здравоохранения имеется достаточное количество вакцин. В ближайшее время ожидается поступление обновленного препарата, ранее известного как «ТикоВак».
«Мы ожидаем в конце марта, в начале апреля относительно новую вакцину — меняется ее дизайн и название. Это будет ребрендинг вакцины “ТикоВак”, — рассказала врач-эпидемиолог.
Специалист подчеркнула, что прививку на платной основе могут сделать все желающие — как в государственных поликлиниках, так и в частных медицинских центрах. При этом отдельным категориям граждан вакцинация проводится бесплатно.
Эпидемиологи отмечают, что прививка остается наиболее эффективной мерой защиты от клещевого энцефалита. Иммунитет формируется после курса прививок и поддерживается ревакцинацией каждые 3−5 лет.
Исследование клеща.
На фоне начала сезона активности клещей специалисты обращают внимание, что количество заразных клещей растет. Так, по словам Запольской, в Беларуси достаточно широко распространены клещи — возбудители Лайм-боррелиоза (болезни Лайма): примерно каждый четвертый. Переносчики вируса клещевого энцефалита выявляются значительно реже — около 0,2% случаев, отметила эпидемиолог.
Она также рассказала, что если не удалось избежать укуса клеща, исследовать его на инфекционную безопасность необязательно. К тому же исследование проводится на платной основе. В исключительных случаях, когда пациент не может провести медикаментозную профилактику клещевого энцефалита антибиотиками, например, из-за аллергии, исследование заразности клеща проведут бесплатно.
Специалисты напомнили, что для защиты от укусов важно соблюдать меры предосторожности и при необходимости обращаться за медицинской помощью в течение первых 72 часов после укуса.