Воронежские ГАИшники помогли вытащить из грязи «Гранту»

18 марта примерно в 18:10 в селе Сагуны сотрудники ГАИ Подгоренского района Александр Винников и Денис Бугров заметили стоявшую на обочине проезжей части «Ладу Гранту». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.
Оказалось, что 49-летний водитель из-за весеннего паводка и сильного дождя не смог выехать на проезжую часть, застряв в грязи. А проезжавшие мимо транспортные средства не останавливались, чтобы помочь. Подцепив на трос «Гранту», автоинспекторы с помощью патрульного автомобиля вытащили ее на дорогу.
При непредвиденной ситуации на дороге (поломка автомобиля, ДТП или иные обстоятельства) водителям следует незамедлительно звонить по номеру «112».