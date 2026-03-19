«Радио Судного дня» передало еще два сообщения

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Ещё два сигнала прозвучали в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как «Радиостанция Судного дня», в четверг.
Новые сообщения зафиксированы в четверг с 13.17 до 14.46 мск, сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигналы «Перова» и «Надевание».
Ранее Telegram-канал «УВБ-76 логи» зафиксировал сообщение «Страх Катет».
УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют «Жужжалкой».