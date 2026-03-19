Под защитой бескислотного картона. Как хранят ценные старинные книги

В Нижнем Новгороде хранится коллекция редких и ценных книг, которой позавидовали бы европейские столицы. Некоторые издания — мечта коллекционеров и настоящие артефакты. Но главное, эти уникальные книги до сих пор служат людям. Подробности — в материале nn.aif.ru.
Евангелие анонимной типографии.
«Сказанное улетучивается, написанное остаётся», — эти слова на латыни встречают всех посетителей отдела иностранных и редких изданий фундаментальной библиотеки ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Здесь хранят 36 тыс. изданий, половина из которых — особо ценные, а 570 официально признаны книжными памятниками. Самая древняя книга фонда — прижизненное издание величайшего гуманиста эпохи Возрождения Эразма Роттердамского, напечатанное в Базеле, а из русских книг — Евангелие московской анонимной типографии 1558−1559 годов.
Евангелие сотрудники библиотеки достали для демонстрации из личного контейнера. Он создан из бескислотного (архивного) картона. Такой материал защищают старинные рукописи и издания от воздействия воздуха.
Даже в контейнерах книжные раритеты хранятся в помещениях с особым температурным режимом и влажностью. Это связано в том числе с некоторыми особенностями бумаги. Например, ранее существовала тряпичная бумага, которую вручную изготавливали из мякоти отслужившего своё текстиля и верёвок. Куски ветоши перемалывали, добавляли воду и клей, фильтровали массу на сите, сушили и прессовали, чтобы сформировать листы.
Самое большое издание в редком фонде библиотеки — один из томов монументального издания «Описание Египта». «Это результат трудов 160 учёных и около 2000 художников и гравёров, которые вместе с Наполеоном отправились в Египетский поход в 1798—1801 годах, — рассказывает заведующая отделом иностранных и редких изданий Наталья Тихонова. — Было создано 29 томов “Описания Египта”. Для этого вручную изготовили 2 млн большеформатных листов бумаги».
Старинные книги не очень любят свет, однако их всё равно стараются периодически показывать нижегородцам на выставках. Правда, демонстрировать такие издания можно не более двух недель, дальше — отдых. «Редкие и старинные издания мы выдаём и нашим читателям — учёным, студентам — для работы в читальном зале, — добавляет директор университетской библиотеки Ольга Котова. — Слава Богу, раритетов у нас никогда не портили и уж тем более не забирали с собой».
Крестьянин-библиофил.
Ядро собрания редких книг в своё время составила библиотека Варшавского политехнического университета, эвакуированного в Нижний Новгород в разгар Первой мировой войны. Позже в разные годы фонды пополнялись из личных коллекций учёных вуза. Кроме того, редчайшие книги привозили из фольклорных и археографических экспедиций студенты.
Так, в 1987 году в Борском районе Нижегородской области одна такая экспедиция обнаружила опись библиотеки крестьянина-старообрядца Дорофея Уткина, насчитывавшую 127 наименований. Книги и издания Уткин покупал исключительно старообрядческие и на свои средства. По книгам Дорофей Никифорович обучал детей, сам переписывал от руки некоторые издания. Часть библиотеки старообрядца Уткина теперь хранится в университетских фондах.
Особая гордость библиотеки — коллекция рукописных книг. Большинство из них собрали в археографических экспедициях в центральных и северных районах области. Сейчас в коллекции 176 единиц хранения — издания датированы разными годами, от конца XVI века до начала XX-го.
По своему содержанию это книги разнообразные: богослужебные, сборники духовно-нравственных поучений, певческие сборники на крюковых нотах (древнерусская система записи нот — Ред.), более трети коллекции — старообрядческие рукописи. Большой Московский собор 1666−1667 годов, осудивший патриарха Никона и старообрядчество, по всей стране дал мощный толчок к развитию скрипториев — мастерских по переписке рукописей. В университетской библиотеке хранятся роскошные гуслицкие рукописи с их яркой палитрой, сдержанные и благородные поморские и самобытные ветковские образцы и др.
Есть в фондах и образцы нижегородского рукописного искусства. Значение этой коллекции выходит далеко за рамки университетского хранения.
Кстати.
Российское законодательство относит к книжным памятникам все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, и печатные издания, выпущенные до 1830 года включительно. Все юридические лица обязаны регистрировать в специальном реестре все имеющиеся у них издания, имеющие признаки книжного памятника. Только после этого книгам присваивается соответствующий статус.
По количеству книжных памятников в фондах библиотека ННГУ сегодня входит в топ-5 библиотек России.