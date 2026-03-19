Под защитой бескислотного картона. Как хранят ценные старинные книги

Старинные книги не очень любят свет, однако их всё равно стараются периодически показывать нижегородцам на выставках. Правда, демонстрировать такие издания можно не более двух недель, дальше — отдых. «Редкие и старинные издания мы выдаём и нашим читателям — учёным, студентам — для работы в читальном зале, — добавляет директор университетской библиотеки Ольга Котова. — Слава Богу, раритетов у нас никогда не портили и уж тем более не забирали с собой».