Многострадальное здание комендатуры Кёнигсберга на ул. Клинической купили за 105,8 млн рублей

У многострадального здания-памятника бывшей комендатуры Кёнигсберга на улице Клинической — новый собственник. По результатам прошедших недавно торгов, владельцем стала калининградская компания ООО «Гарант Строй» за 105,8 млн рублей. Начальная цена лота составляла 27,7 млн рублей.
Об этом сообщает Корпорация развития Калининградской области.
Здание комендатуры в новороманском стиле построено в Кёнигсберге в 1888—1889 годах. На фасаде — медальоны с горельефами голов Марса и Афины.
До весны 2005-го в здании размещался районный отдел полиции. 22 апреля 2005 года произошел пожар, в результате которого сгорели крыша и перекрытия верхнего этажа.
Сегодня здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, пустует и продолжает разрушаться.