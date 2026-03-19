«Экспрессия, которую невозможно повторить»: в Калининграде покажут пейзажи, вдохновлённые водной стихией

В Калининградском историко-художественном музее в пятницу, 20 марта, откроется выставка Розы Ткаченко «Проявление воды и света»0+. Проект приурочен ко Всемирному дню воды. «Клопс» поговорил с художницей о том, чем порадует экспозиция.
Цель выставки — напомнить о ценности водных ресурсов и проблемах их сохранения. «Главная задача — привлечь внимание к проблеме нехватки воды, загрязнению рек и озёр, важности бережного отношения к водным ресурсам», — говорится в анонсе.
Основное внимание будет сосредоточено на трёх «водных столпах» Калининградской области: Балтийском море, Виштынецком озере и Преголе.
Художница подчёркивает, что для неё важнее всего зафиксировать состояние: «Я люблю экспрессию в работах… выделяю те, которые поймали какое-то состояние, выполненные в такой экспрессии, которую невозможно повторить». Эта установка определяет и характер выставки: здесь важен не сюжет, а переживание момента.
Я в основном откликаюсь на какие-то природные состояния.
У меня почти очень много воды в разных проявлениях: есть и метель, и иней, и дождь, и туман, и плывущие облака", — поделилась Роза Ткаченко.
В экспозицию вошли работы с говорящими названиями — «Плывут облака», «Музыка дождя», «Пробуждение». В одной из них художница передаёт утреннее состояние на косе: лёгкий туман, «дымку» и ощущение талой воды.
Наряду с живописью представлены графические произведения в смешанной технике. По словам автора, в них возникает «философская игра ощущений»: зритель может увидеть и движение толпы, и падающий снег, и город под зонтами. Эти работы уже экспонировались ранее, в том числе на выставке к трёхсотлетию Канта.
Отдельное место занимает крупное полотно размером метр на два, которое стало центром всей экспозиции. При этом сама выставка остаётся камерной: Ткаченко сознательно работает с небольшими пространствами, добиваясь «большой концентрации» визуальных и эмоциональных состояний. Этот принцип художница вывела на основе многолетнего опыта — она участвовала в создании и оформлении выставок во многих музеях региона.
По словам Розы Ткаченко, картины для проекта она подбирала интуитивно: «Если это откликается, постепенно складываются работы».
Выставка будет работать до 20 апреля. Вход на открытие свободный, начало в 16:00.
Роза Ткаченко — член Союза художников России с 1991 года, участница международных, республиканских и областных выставок. Её работы находятся в российских галереях и частных коллекциях Германии, Польши и Японии.
