«Торпедо» нацелилось на максимум в плей-офф КХЛ

Напомним, что после многочисленных обновлений в составе «Торпедо» в финале регулярного чемпионата КХЛ, несмотря на оптимистичные заявления руководства, преследует череда поражений от достаточно слабых соперников. С четвёртого места в Западной конференции клуб опустился вниз турнирной таблицы. Так, в дополнительное время уступило «Трактору» на «Трактор-арене» имени Белоусова в Челябинске 13 марта, а 16-го обидно проиграло «Нефтехимику» из Нижнекамска уже дома 3:6.