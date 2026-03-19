«Торпедо» нацелилось на максимум в плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Торпедо» подходит к завершению регулярного чемпионата КХЛ, демонстрируя высокую уверенность и ч`ткие намерения побороться за Кубок. Генеральный директор клуба Евгений Забуга подчеркнул, что для команды выход в плей-офф является лишь промежуточной стадией, а не конечной целью. Своими мыслями он поделился в беседе с изданием «РБ Спорт».
Забуга отметил, что в команде ведется целенаправленная работа по изменению менталитета игроков. Ставится задача отказаться от установки на ограниченные возможности и привить веру в способность противостоять любому сопернику на равных.
Представители клуба акцентируют внимание на том, что текущий сезон наглядно продемонстрировал отсутствие непобедимых коллективов в лиге. «Торпедо» уже доказывало свою состоятельность в матчах против сильнейших клубов, включая действующего чемпиона. Высокая плотность турнирной таблицы добавляет интриги перед началом стадии плей-офф.
Особое внимание уделяется внутренней трансформации команды. После значительных кадровых изменений, клуб постепенно обретает необходимый баланс и готовится подойти к ключевым играм в наилучшей спортивной форме. В «Торпедо» убеждены, что с правильным настроем и верой в собственные силы можно претендовать на самые высокие места и суметь преподнести сюрприз уже в первом раунде кубковых баталий.
Напомним, что после многочисленных обновлений в составе «Торпедо» в финале регулярного чемпионата КХЛ, несмотря на оптимистичные заявления руководства, преследует череда поражений от достаточно слабых соперников. С четвёртого места в Западной конференции клуб опустился вниз турнирной таблицы. Так, в дополнительное время уступило «Трактору» на «Трактор-арене» имени Белоусова в Челябинске 13 марта, а 16-го обидно проиграло «Нефтехимику» из Нижнекамска уже дома 3:6.
Многое решит вечер 19 марта: нижегородцы в последнем матче регулярного чемпионата принимают «Амур».