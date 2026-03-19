Открытки на Ураза-байрам и душевные пожелания родным и близким, друзьям, коллегам и партнерам

Ураза-байрам, или в арабской традиции Ид аль-Фитр — один из главных праздников в исламе, знаменующий окончание священного месяца Рамадан. В 2026 году Ураза-байрам наступит с заходом солнца 19 марта и будет отмечаться весь день 20 марта. Поздравить родных и близких с праздником можно красивой открыткой и теплыми пожеланиями. «Газета.Ru» подготовила яркие картинки и душевные поздравления с Ураза-байрамом, которые вы можете отправить дорогим вам людям.
В Ураза-байрам принято поздравлять друг друга и желать мира, благополучия и милости Аллаха. Открытки с пожеланиями подчеркнут ваше внимание и заботу.
Чтобы поздравить родственников и друзей, можно использовать традиционное поздравление ~ «Ид мубарак!»~, что переводится с арабского как «Благословенного (или счастливого) праздника!». К этой фразе можно добавить пожелания достатка и гармонии в семье, радости и мира в душе, благословения и милости Аллаха.
* Ид мубарак! Пусть Аллах примет ваш пост. Да будут в вашей семье мир и счастье!
* С праздником Ураза-байрам! Желаю чистых помыслов и крепкой веры. Пусть Аллах поможет вам во всех начинаниях!
* С Ураза-байрамом! Пусть этот светлый день принесет в ваш дом радость, достаток и гармонию!
* С Ураза-байрамом! Ид мубарак! Пусть Аллах одарит вас своими благами!
* С праздником Ураза-байрам! Пусть ваши близкие живут в мире, любви и процветании!
* Поздравляю с праздником Ураза-байрам! Пусть Аллах наполнит ваши сердца радостью, а дома — теплом и уютом. Ид мубарак!
* С праздником Ураза-байрам! Желаю здоровья и счастья! Пусть Аллах вознаградит вас за благие деяния!
* С Ураза-байрамом! Пусть этот день принесет вам и вашей семье благословение и милость Аллаха. Ид мубарак!
* Поздравляю с Ураза-байрамом! Пусть вашей жизни сопутствуют добро и удача! Ид мубарак!
* С праздником Ураза-байрам! Желаю мира в душе, любви в сердце и благополучия в доме!
* Пусть в Ураза-байрам Аллах примет ваши добрые дела и наградит вас! Ид мубарак!
* Поздравляю с Ураза-байрамом, с праздником разговения! Желаю вам и вашим близким счастья, здоровья и успехов во всех начинаниях!
* Пусть этот день принесет вам радость, мир и любовь близких! С Ураза-байрамом!
* С Ураза-байрамом! Ид мубарак! Пусть Аллах дарует вам и вашей семье благополучие, здоровье и счастье!
* С праздником Ураза-байрам! Желаю крепкой веры, чистых помыслов и исполнения всех благих желаний!
* Пусть Ураза-байрам наполнит ваши сердца радостью и миром. Ид мубарак!
* С Ураза-байрамом! Да услышит Аллах все ваши молитвы!
* Желаю вам и вашим близким мира, любви и процветания! С праздником разговения!
* Пусть Аллах наполнит ваши дома теплом, уютом и счастьем. Ид мубарак!
* С праздником Ураза-байрам! Желаю здоровья, счастья и исполнения всех благих желаний!
* С праздником! Пусть добро и милосердие сопровождают вас всегда!
* Пусть каждый день после Ураза-байрама будет таким же светлым и добрым! Ид мубарак!
* С Ураза-байрамом! Пусть мир и благополучие всегда будут рядом с вами!
* С праздником Ураза-байрам! Желаю вам и вашим близким счастья, мира и благословения!
* Пусть Ураза-байрам подарит радость и вдохновение вам и вашей семье! С праздником!
* Желаю, чтобы Ураза-байрам принес мир в сердце и радость в дом! Поздравляю с Днем разговения!
* С праздником Ураза-байрам! Желаю благополучия, здоровья и теплых семейных встреч!
* Ид мубарак! Пусть добро, мир и радость всегда будут с вами!
* Пусть ваши сердца будут полны благодарности и надежды! С праздником Ураза-байрам!
* Желаю тепла, радости и благословения в Ураза-байрам! Ид мубарак!
Ураза-байрам: история и значение праздника.
Ураза-байрам — это праздник разговения, который означает окончание строгого поста в священный месяц Рамадан. Его дата меняется каждый год в зависимости от лунного календаря. В 2026 году Ураза-байрам начинается ~вечером 19 марта~ и отмечается ~20 марта~. Обычно он длится от одного до трех дней и сопровождается пышным застольем, так как с этого дня снимаются все введенные во время поста ограничения.
У праздника есть несколько названий в разных языках — например, жители арабских стран называют его «Ид аль-Фитр» (в переводе, «Праздник прекращения поста»). В тюркских языках название сложилось из персидского «руза» и «байрам». В Турции распространено название «Рамазан байрами», в переводе «Праздник Рамадана». Эти надписи можно увидеть на поздравительных рекламных щитах и в мечетях.
По преданию, пророк Мухаммед повелел отмечать Ураза-байрам в 624 году. Он завещал раздавать бедным милостыню, сказав: «Пост Рамадана висит между небом и землей, пока раб божий не подаст следуемой с него милостыни».
Как отмечают Ураза-байрам в России.
В Башкортостане, Татарстане и других мусульманских республиках Ураза-байрам — выходной день. Поэтому на этой неделе жители республик отдыхают три дня подряд.
Накануне Ураза-байрама принято убраться в доме, чтобы встретить праздник в чистоте. Некоторые посещают кладбища и прибираются на могилах родственников.
В праздничный день необходимо соблюсти традицию закят аль-Фитр — подать милостыню. Верующие проводят ночь за молитвами, а утром совершается коллективная молитва Ид-намаз. Перед ней люди совершают омовения и надевают чистую одежду. Вечером принято собираться в кругу родных и близких, приглашать в гости друзей и накрывать праздничный стол.