Депутаты одобрили изменения в бюджете Пермского края на 2026−2028 годы

19 марта 2026 года на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края в двух чтениях были приняты поправки в региональный бюджет на 2026−2028 годы. Инициатором изменений выступил губернатор Дмитрий Махонин.
Как отметила Екатерина Тхор, основные корректировки связаны с необходимостью обеспечить выполнение обязательств по контрактам, заключённым в 2025 году. Для этого перераспределяются доходы и расходы между текущим годом и плановым периодом. При этом все проекты по строительству объектов в рамках Адресной инвестиционной программы сохраняются в полном объёме.
В 2026 году доходы бюджета увеличатся на 1,8 млрд рублей. Рост связан, в том числе, с возвратом остатков средств от госучреждений и муниципалитетов. В 2027 и 2028 годах доходная часть останется без изменений. Расходы при этом в 2026 году снизятся на 28 млн рублей, в 2027 году — на 2,7 млрд рублей, а в 2028 году — на 166,2 млн рублей.
Отдельно предусмотрено усиление дорожного фонда региона. В 2026—2027 годах на него направят дополнительно 4,9 млрд рублей. Из этой суммы 3,7 млрд рублей планируется потратить в 2026 году и 1,2 млрд рублей — в 2027 году. Средства, в частности, пойдут на дорожное строительство и завершение реконструкции Чусовского моста.
Также почти 273 млн рублей выделят на обеспечение лекарствами льготных категорий граждан, включая новых пациентов, нуждающихся в дорогостоящем лечении.
В сфере образования дополнительно направят 124 млн рублей. Деньги используют на капитальный ремонт зданий, а также на оснащение школ, детских садов и учреждений среднего профессионального образования.
В 2026 году ещё 250 млн рублей вложат в уставный капитал регионального оператора жилищного строительства. Новая структура займётся переселением жителей из аварийного жилья и строительством многоквартирных домов как застройщик или технический заказчик. Новые объекты планируются в Верещагино, Кунгуре, Чусовом, Лысьве и Губахе.
Часть средств направят на реализацию Всероссийского медицинского трудового проекта «Парма», в рамках которого студенческие медицинские отряды работают летом в медучреждениях Перми, помогая закрывать кадровый дефицит. В 2025 году к проекту впервые присоединились участники из Беларуси и Кыргызстана.
В сфере культуры запланированы расходы на подготовку научно-проектной документации по приспособлению объекта культурного наследия «Королевские номера» к современному использованию. Также в 2026 году 28 млн рублей выделят на завершение переезда Пермской художественной галереи.
Дополнительно средства направят на создание Центра развития креативных индустрий — площадки для поддержки и развития креативного бизнеса.
Отдельным направлением станет благоустройство территорий и капитальный ремонт многоквартирных домов в Перми.
Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что корректировка бюджета позволяет оперативно реагировать на текущие задачи, использовать остатки средств прошлого года и укреплять финансовую устойчивость региона. По его словам, это также помогает развивать инфраструктуру и сохранять баланс бюджета.
В итоге депутаты поддержали предложенные изменения в бюджете Пермского края на 2026−2028 годы.