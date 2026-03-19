В феврале подорожали говядина, яйца и помидоры в Воронежской области

С начала года овощи, фрукты и яйца прибавили в цене до 23,8%

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Воронежстата подвели итоги наблюдения за потребительскими ценами в феврале 2026 года. Согласно опубликованным данным, инфляция в годовом выражении замедлилась, однако с начала года рост цен сохраняется на уровне прошлогодних показателей.

Наибольший вклад в инфляцию внесло подорожание продовольствия. С декабря прошлого года продукты питания в Воронежской области стали дороже на 3,1% (год назад этот показатель составлял 2,7%). Только за последний месяц (февраль к январю) цены на еду выросли на 1,3%.

Воронежстат зафиксировал резкий рост стоимости на целый ряд товаров. В лидерах подорожания оказались:

— бескостная говядина, куриные яйца;

— овощи «борщевого набора»: картофель, капуста, морковь, свежая зелень;

— помидоры, сладкий перец, чеснок, лимоны и виноград.

Цены на эти продукты выросли на 5,6−23,8%.

При этом статистики отметили и снижение цен на некоторые позиции. Подешевели оливковое масло, маргарин, сухие завтраки, свежие грибы и апельсины. Снижение цен на данную группу товаров составило 5,7−8,1%.