В феврале подорожали говядина, яйца и помидоры в Воронежской области

Специалисты Воронежстата подвели итоги наблюдения за потребительскими ценами в феврале 2026 года. Согласно опубликованным данным, инфляция в годовом выражении замедлилась, однако с начала года рост цен сохраняется на уровне прошлогодних показателей.
Наибольший вклад в инфляцию внесло подорожание продовольствия. С декабря прошлого года продукты питания в Воронежской области стали дороже на 3,1% (год назад этот показатель составлял 2,7%). Только за последний месяц (февраль к январю) цены на еду выросли на 1,3%.
Воронежстат зафиксировал резкий рост стоимости на целый ряд товаров. В лидерах подорожания оказались:
— бескостная говядина, куриные яйца;
— овощи «борщевого набора»: картофель, капуста, морковь, свежая зелень;
— помидоры, сладкий перец, чеснок, лимоны и виноград.
Цены на эти продукты выросли на 5,6−23,8%.
При этом статистики отметили и снижение цен на некоторые позиции. Подешевели оливковое масло, маргарин, сухие завтраки, свежие грибы и апельсины. Снижение цен на данную группу товаров составило 5,7−8,1%.