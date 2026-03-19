Мишустин поблагодарил российских доноров

Мишустин поблагодарил доноров России за помощь людям со сложными заболеваниями.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил доноров России, которые помогают пациентам со сложными заболеваниями и дают им шанс на выздоровление, и назвал донорство важным и благородным делом.

«Хочу поблагодарить, пользуясь возможностью, всех доноров России, которые своим неравнодушием спасают людей, дают шанс на выздоровление пациентам с непростыми диагнозами. Это важное, благородное дело. И оно заслуживает огромного уважения», — сказал Мишустин на заседании правительства РФ.

Он рассказал о посещении национального медицинского исследовательского центра гематологии Минздрава России — одного из ведущих медицинских учреждений России, в котором помогают пациентам со сложными заболеваниями и ведут активную работу над разработками инновационных препаратов.

«Пообщались там с добровольцами, которые сдают кровь, чтобы помочь другим справиться с болезнью. (Это — ред.) люди большого сердца и большой души. Таких в России немало», — подчеркнул глава правительства.