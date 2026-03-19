Глава СК России взял на контроль проблему с отловом бродячих собак в Шахтах

В Шахтах завели уголовное дело из-за ситуации с отловом собак, это сделали после жалоб местных жителей. Люди сообщили о большом количестве бродячих животных и о случаях нападения на людей, а также о том, что проблему не решается уже длительное время.
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад от донских следователей.
— Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о предварительных и окончательных результатах расследования, — сообщает пресс-служба федерального СК.
Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.
