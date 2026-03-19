Восемь галечных пляжей Анапы исключат из опасной зоны

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключат из опасной зоны.

Источник: РИА "Новости"

Такое решение приняли в рамках исполнения поручений Правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море.

— При условии, что контрольные пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать санитарным нормам, мы сможем открыть данные территории к курортному сезону. Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом.

отметил Вениамин Кондратьев

Для исключения восьми галечных пляжей из опасной зоны на уровне муниципалитета уже приняли все необходимые документы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

