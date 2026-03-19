Причиной эвакуации в Пермском университете стала подгоревшая пища

Студентов ПГНИУ эвакуировали из корпуса из-за подгоревшей пищи, сообщили сайту perm.aif.ru в ГУ МЧС России по Пермскому краю.
Сообщение об эвакуации учащихся появилось днём 19 марта. Очевидица рассказала, что всех студентов из 8 корпуса эвакуировали на улицу.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю уточнили, что сигнализация сработала из-за пригорания пищи. Было эвакуировано 200 учащихся. По прибытии пожарных горения не наблюдалось. Пострадавших нет.
