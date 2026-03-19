Причиной эвакуации в Пермском университете стала подгоревшая пища

Ранее сайт perm.aif.ru писал об энергетиках, которые 10 марта спасли женщину из горящего дома. Сергей Лукиных и Дмитрий Быков, не дожидаясь пожарных, бросились на помощь. Женщину без сознания вынесли из квартиры. Во дворе, на свежем воздухе, пострадавшая пришла в себя.