180 тысяч кв. метров дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2026 году. На эти цели в городском бюджете заложили более 300 млн рублей и намерены добавить еще 200 млн руб., чтобы увеличить объемы ямочного ремонта, заявил мэр Юрий Шалабаев.
Сегодня, 19 марта, утром Юрий Шалабаев проверил работы по устранению ям на дорогах в Нижегородском и Канавинском районах. В каждом районе сформированы бригады на базе всех муниципальных дорожных предприятий.
Пока не установилась стабильная теплая погода, ямы заделывают так называемым холодным и литым асфальтом с использованием рециклеров и термос-бункеров. Когда перепады температуры прекратятся, дороги приведут в порядок по всем нормативам.
«Весной начнётся гарантийный ремонт дорог — в течение пяти лет после сдачи объектов подрядчики обязаны устранять выявленные дефекты за свой счёт», — добавил мэр.
