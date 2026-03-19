180 тысяч кв. метров дорог отремонтируют в Нижнем Новгороде в 2026 году. На эти цели в городском бюджете заложили более 300 млн рублей и намерены добавить еще 200 млн руб., чтобы увеличить объемы ямочного ремонта, заявил мэр Юрий Шалабаев.