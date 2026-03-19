В Сочи изменится схема движения транспорта 4 и 5 апреля

В Сочи изменится схема движения общественного транспорта 4 и 5 апреля. Автобусы будут ходить по скорректированным маршрутам в дни спортивного забега. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
На курорте пройдет всероссийский фестиваль спорта «Сириус Автодром». Забег состоится в Сириусе на территории автодрома.
«Отличительной чертой программы фестиваля этого года станет проведение Чемпионата России по полумарафону», — сообщили в мэрии Сочи.
Изменятся схемы движения маршрутов №№ 500, 533, 535, 535Э, 550, 551, 554, 555, 557, 560. Автобусы перенаправят на альтернативные улицы и исключат для них несколько остановок. Какие остановочные пункты транспорт будет проезжать, опубликовано по ссылке.