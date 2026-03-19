Политолог оценил риск новых атак в районе АЭС «Бушер» в Иране

Вероятность повторных инцидентов вблизи иранской АЭС «Бушер» сохраняется на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 18 марта в интервью «Известиям» заявил политолог Дмитрий Бридже.
17 марта Организация по атомной энергии Ирана сообщила о попадании снаряда по территории станции. По официальным данным, повреждений удалось избежать, однако эксперты оценивают случившееся как крайне тревожный сигнал.
«Это уже не просто эпизод войны, это игра с ядерной рулеткой на Ближнем Востоке», — подчеркнул Дмитрий Бридже.
По словам политолога, подобные инциденты стирают грань между военными и гражданскими объектами и меняют восприятие ударов вблизи атомных станций как допустимых. В таких условиях ядерные объекты фактически превращаются в инструмент психологического давления.
Эксперт напомнил, что, согласно Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям, атомные электростанции имеют статус объектов, находящихся под особой защитой международного гуманитарного права. Нападение на них или действия без должной предосторожности вблизи таких площадок являются серьезным нарушением международных норм.
Происходящее приведет к риску роста не только военного, но и информационного противостояния. Страны Персидского залива в текущей ситуации будут вынуждены действовать жестко на дипломатическом уровне, чтобы минимизировать угрозу региональной стабильности и своим экономическим интересам.
Ранее серьезную обеспокоенность ситуацией выразил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, призвав учитывать возможные последствия атак для ядерной безопасности региона.