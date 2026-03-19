Аналитики зафиксировали рост спроса на готовый бизнес в Красноярске

В Красноярске с января 2026 года заметно вырос спрос на готовый бизнес. Как рассказали эксперты платформы Авито Бизнес 360, желающих открыть свое дело на таких условиях стало в 1,2 раза больше, чем в декабре прошлого года.
Чаще всего красноярцы выбирают сферу красоты и здоровья: таких покупок стало вдвое больше. Люди объясняют это тем, что к стоматологам или в салоны красоты ходят в любое время года, поэтому клиентский поток стабилен. Например, среди предложений в регионе — студия загара за два миллиона рублей. Она работает уже два года, оснащена профессиональными соляриями и приносит владельцу около 165 тысяч рублей в месяц. Вместе с бизнесом новому хозяину передают базу постоянных клиентов.
На втором месте по популярности оказался IT-бизнес: продажи выросли в 1,4 раза. Предпринимателям нравится, что такие проекты легко масштабировать через интернет.
Туристические направления прибавили 14%: красноярцы всё чаще хотят инвестировать в отдых на природе и путешествия по России. Не отстают и кафе с пунктами выдачи заказов: их продажи тоже пошли вверх.