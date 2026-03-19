В Волгоградской области заложили средства на капремонт 1,5 тыс. домов

В Волгоградской области фонд капитального ремонта отрапортовал о подготовке к обновлению жилого фонда. По данным регоператора, в бюджете организации на 2026 год заложены средства на ремонт 1495 домов. Специалисты пообещали произвести утепление фасадов, заменить кровельное покрытие, усилить фундаменты, модернизировать инженерные сети и произвести некоторые другие виды работ согласно графику региональной программы. Также в течение ближайших двух лет запланирована установка 2,5 тыс. счетчиков коммунальных ресурсов.