Волгоградцам рассказали, как получить новую семейную выплату

— В течение года с доходов родителей удерживается НДФЛ по ставке 13%. По итогам года налог пересчитывается по сниженной ставке 6%. Разница возвращается семье. Например, если один из супругов в 2025 году получил 510 тысяч рублей, то за год с него удержали 66 300 рублей налога. По ставке 6% сумма налога составила бы 30 600 рублей. Разница — 35 700 рублей — будет возвращена родителю, — объяснили порядок расчётов в СФР по Волгоградской области.