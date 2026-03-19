Волгоградцам рассказали, как получить новую семейную выплату

Волгоградским семьям рассказали, как получить новую семейную выплату. Отделение СФР по региону сообщает, что на новую меру соцподдержки имеют право родители, воспитывающие двух и более детей от 18 до 23 лет. При этом мама с папой, или опекуны, должны работать, а дети — учиться на очном отделении. Также важное условие — критерий нуждаемости.
Выплата эта ежегодная, родителям вернут часть уплаченного налога на доход физических лиц.
— В течение года с доходов родителей удерживается НДФЛ по ставке 13%. По итогам года налог пересчитывается по сниженной ставке 6%. Разница возвращается семье. Например, если один из супругов в 2025 году получил 510 тысяч рублей, то за год с него удержали 66 300 рублей налога. По ставке 6% сумма налога составила бы 30 600 рублей. Разница — 35 700 рублей — будет возвращена родителю, — объяснили порядок расчётов в СФР по Волгоградской области.
Для получения выплаты и родители, и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в стране. Заявитель должен быть официально трудоустроен и платить налоги, у него не должно быть долгов по алиментам. Среднедушевой доход семьи не должен превышать полторы величины прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания за год, предшествующий году обращения за выплатой. (15250*1,5 = 22 875 рублей).
Заявление на выплату принимается с 1 июня по 1 октября, его можно подать через Госуслуги, МФЦ, в отделении СФР. Право на выплату придется подтверждать ежегодно.