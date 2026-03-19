В нацпарке «Виштынецкий» благоустроят четыре экологические тропы

160,888 млн рублей направило правительство России на создание туристической инфраструктуры национального парка «Виштынецкий». Там, в частности, создадут четыре экологические тропы. Речь про маршруты «Как рождается река», «Озеро Мариново» и др. Об этом 19 марта на пресс-конференции в центре ТАСС сообщила начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Амаль Самерханова.