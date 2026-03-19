Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В нацпарке «Виштынецкий» благоустроят четыре экологические тропы

На создание туристической инфраструктуры выделено 160,888 млн руб.

160,888 млн рублей направило правительство России на создание туристической инфраструктуры национального парка «Виштынецкий». Там, в частности, создадут четыре экологические тропы. Речь про маршруты «Как рождается река», «Озеро Мариново» и др. Об этом 19 марта на пресс-конференции в центре ТАСС сообщила начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Амаль Самерханова.

По ее словам, сейчас администрация готовится к конкурсным процедурам и задача — сделать из стихийных троп удобные, в том числе, для маломобильных граждан, маршруты.

Национальный парк «Виштынецкий» создан 1 апреля 2024.