Улицу Омарова перекроют в Алматы на два дня из-за праздничных мероприятий

В Алматы введут ограничения движения на улице Омарова из-за Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом была размещена в Telegram-канале о дорожно-ремонтных работах города под названием Almaty_Joly.

В официальном заявлении сказано:

«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Наурызу, движение автотранспорта и общественного транспорта по улице Омарова в Алматы будет временно перекрыто 20—21 марта 2026 года».

Также отмечено, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, а также для организации праздничной инфраструктуры.

Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы жителям города стоит подготовиться к изменению 10 маршрутов общественного транспорта.