Улицу Омарова перекроют в Алматы на два дня из-за праздничных мероприятий

Информация об этом была размещена в Telegram-канале о дорожно-ремонтных работах города под названием Almaty_Joly.
В официальном заявлении сказано:
«В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Наурызу, движение автотранспорта и общественного транспорта по улице Омарова в Алматы будет временно перекрыто
Также отмечено, что ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности участников и гостей мероприятия, а также для организации праздничной инфраструктуры.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свои маршруты и с пониманием отнестись к временным неудобствам.
