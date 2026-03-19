500 млн рублей направят на ремонт дорожных ям в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стартовал ямочный ремонт дорожного покрытия после зимнего периода. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём Telegram-канале по итогам инспекционного объезда Нижегородского и Канавинского районов. На данный момент работы ведутся силами муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) с использованием рециклеров и термос-бункеров для укладки холодного и литого асфальта.
В текущем году на ремонт 180 тысяч кв. метров дорог изначально было заложено более 300 млн рублей. Однако на ближайшем заседании городской Думы планируется выделить дополнительные 200 млн рублей, что позволит увеличить общий объем работ. В ближайшее время к муниципальным бригадам присоединятся подрядные организации, которые будут определены по итогам аукционов.
Глава города поручил сохранить объемы ремонта на уровне не ниже прошлого года. Кроме того, весной начнется обследование дорог, находящихся на гарантии: в течение пяти лет после сдачи объектов подрядчики обязаны устранять дефекты за собственный счет. Системный ямочный ремонт продолжится во всех районах города до запуска асфальтобетонных заводов.
Ранее сообщалось, что трамвайный перегон реконструируют в Автозаводском районе до конца года.