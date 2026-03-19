Госдума отклонила законопроект о внесении группы крови в паспорта

Согласно инициативе, сведения о группе крови и резус-факторе должны были указываться в паспортах россиян и свидетельствах о рождении. Профильный комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства не поддержал законопроект. В заключении отмечается, что действующее законодательство уже позволяет гражданам по желанию вносить такие данные в паспорт. Кроме того, при проведении медицинских процедур, связанных с переливанием крови, в любом случае требуется повторное определение группы крови непосредственно перед трансфузией.