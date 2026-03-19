500 млн рублей планируют направить на ямочный ремонт в Нижнем Новгороде

Власти Нижнего Новгорода хотят направить 500 млн рублей на ямочный ремонт дорог в городе. Об этом заявил мэр Юрий Шалабаев.
19 марта глава Нижнего Новгорода проверил работу бригад по ямочному ремонту в Нижегородском и Канавинском районах. Дефекты покрытия после зимы пока устраняют холодным и литым асфальтом с использованием рециклеров и термос-бункеров.
«Ремонт сейчас идёт силами наших МБУ, в ближайшее время к нему приступят подрядные организации, которые определятся по итогам объявленных аукционов. Для начала отремонтируем 180 тысяч кв. метров дорог, на что заложили более 300 млн рублей», — отметил Юрий Шалабаев.
Еще 200 млн рублей позволят увеличить объем ямочного ремонта в 2026 году. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городской Думы. Мэр поручил держать объем ямочного ремонта на уровне не ниже прошлогоднего.
«Также весной начнётся гарантийный ремонт дорог — в течение пяти лет после сдачи объектов подрядчики обязаны устранять выявленные дефекты за свой счёт», — добавил Юрий Шалабаев.
