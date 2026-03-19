Производство яиц в Воронежской области взлетело на 35%, но цены продолжают расти

Воронежстат опубликовал данные, демонстрирующие парадоксальную ситуацию на региональном рынке куриного яйца. С одной стороны, местные птицефабрики кратно нарастили производство, а с другой — цены на полках магазинов продолжают идти вверх.
Согласно отчету ведомства, опубликованному 19 марта, в январе-феврале 2026 года сельскохозяйственные организации региона произвели 168,2 млн штук куриных яиц. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем каждая курица-несушка принесла 50 яиц.
Основными драйверами производства стали птицефабрики Борисоглебского городского округа и Бобровского района. На долю этих двух муниципалитетов пришлось почти 60% (59,8%) всего объема произведенной в регионе продукции.
Казалось бы, рост предложения на треть должен был обвалить цены или хотя бы стабилизировать их. Однако данные того же Воронежстата говорят об обратном. Ранее сообщалось, что в феврале яйца вошли в число продуктов-лидеров по подорожанию (рост составил до 23,8% в зависимости от категории). Более того, в начале марта статистики зафиксировали новый виток роста цен на эту продукцию.