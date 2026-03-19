Тепличный комплекс за 1,5 млрд рублей построят в Нижегородской области

В Нижегородской области планируется возведение современного тепличного комплекса, предназначенного для культивирования роз и прочих сельскохозяйственных культур. Данные сведения были обнародованы на официальном инвестиционном портале региона.
Предприятие, ориентированное в первую очередь на цветоводство, расположится на территории Сеченовского района. Помимо роз, комплекс будет заниматься круглогодичным выращиванием и хранением овощных культур, в частности, томатов и огурцов. Ожидается, что проект позволит создать свыше ста рабочих мест для местного населения.
Для воплощения данного проекта в жизнь планируется привлечь инвестиции в размере 1,5 миллиарда рублей. Предполагаемый срок строительства составляет один год, а ожидаемый период возврата вложенных средств — три года. В настоящее время региональные власти активно занимаются поиском надежного и заинтересованного инвестора для реализации данного тепличного проекта.
Ранее сообщалось, что тепличный комплекс лесных растений модернизирует Нижегородская область. На это планируется выделить свыше 85 миллионов рублей.