Тревожный прогноз: какие районы Татарстана рискуют пострадать от паводка?

Жители Татарстана с тревогой следят за началом весеннего потепления: обильные снегопады зимой создали риски масштабного паводка. Насколько республика готова к возможному развитию неблагоприятного сценария, обсудили на заседании в Кабинете Министров РТ, пишет ИА «Татар-информ».
Снегозапасы значительно превысили климатические показатели.
Первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин сообщил, что прогноз на весеннее половодье оценивается как тревожный. Объем выпавших за зиму осадков существенно превысил многолетние климатические нормы.
Нигматуллин также указал, что анализ прошлых лет выявил ряд проблем: неудовлетворительное состояние гидротехнических сооружений, необходимость проведения работ по очистке русел рек, берегоукреплению и дноуглублению.
По его данным, при неблагоприятном развитии событий в зоне подтопления могут оказаться 218 населенных пунктов в 39 муниципальных районах. Речь идет почти о 6 тыс. жилых домов, где проживают более 13 тыс. человек, а также о девяти социально значимых объектах, десятках участков дорог и мостов.
Если прогнозы подтвердятся, то муниципалитетам рекомендовано оперативно переходить в режим повышенной готовности, а при необходимости — вводить режим ЧС.
Максимальные запасы снега — в Казани и еще ряде районов.
Начальник Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан Сергей Захаров обратил внимание на неравномерность снегозапасов.
«В связи с большим запасом воды в Лаишевском районе отмечено опасное явление — выпревание. Следующее на подходе — Предволжье, там самые большие снегозапасы. Это Кайбицы и Буинский район. Следующие — Тетюши», — сказал он.
Уровень увлажнения почвы достиг 99%, при этом глубина промерзания остается ниже нормы. Ледовый покров на водоемах относительно тонкий, что снижает вероятность заторов при вскрытии рек. В отдельных районах, включая Зеленодольский, Арский, Пестречинский, Балтасинский и Казань, объем снега достигает 233% от нормы, а в среднем по республике — 161%.
На подготовку к паводку направили более 500 млн рублей.
Захаров сообщил, что основные процессы половодья прогнозируются на первую декаду апреля. По его словам, полное освобождение Куйбышевского водохранилища ото льда ожидается в период с 20 по 25 апреля, что соответствует многолетним наблюдениям. Температура воздуха в апреле и мае, по прогнозам, будет выше средних значений последних лет.
Заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РТ Николай Суржко сообщил, что подготовка к паводку велась заранее: на эти цели выделили около 513 млн рублей. Средства направлены на ремонт гидротехнических сооружений, очистку водоемов и обновление инфраструктуры.
По его словам, разработан оперативный план «Паводок» на уровне республики и муниципалитетов. Для реагирования сформирована группировка численностью более 19 тыс. человек, задействовано свыше 4 тыс. единиц техники и более 120 плавсредств. Также предусмотрено использование авиации и беспилотников для мониторинга ситуации.
Борьба с ледовыми заторами и рисками ЧС.
Особое внимание уделяется предотвращению ледовых заторов. Как отметил Николай Суржко, наиболее эффективными и экономичными мерами остаются чернение и распиловка льда. В республике определили 46 потенциально опасных участков, где такие работы уже ведутся.
Текущие объемы выполненных работ недостаточные — всего 6,5%. В случае угрозы чрезвычайных ситуаций будут проводить взрывные работы, для чего налажено взаимодействие с военными. На середину марта заявки на такие работы подали восемь районов.
Определены участки с риском переливов и разрушений.
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин сообщил, что в регионе определили потенциально опасные участки дорог. Ведется очистка водопропускных сооружений и подготовка техники для аварийных работ.
Большинство мостов и труб на федеральных и региональных дорогах уже подготовлены к пропуску паводковых вод. Но дополнительную угрозу представляют 115 плотин, прорыв которых может привести к размыву дорожного полотна. Муниципалитетам поручили контролировать их состояние и своевременно регулировать уровень воды.
В зоне возможного подтопления в Казани — более 380 домов и 1,2 тыс. жителей.
Первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин сообщил, что коммунальные службы находятся в полной готовности. Закуплены дополнительные материалы и оборудование, сформированы аварийные бригады и резерв техники.
Отдельно рассмотрена ситуация в Казани. Руководитель исполнительного комитета города Рустем Гафаров сообщил, что в потенциальную зону подтопления могут попасть ряд поселков и жилых массивов. Общая площадь возможного затопления оценивается в 12,6 кв. км, под угрозой находятся 386 домов, где проживает более 1,2 тыс. человек.
В случае ухудшения ситуации подготовлены 22 пункта временного размещения, способные принять до 5 тыс. человек. Также определены медицинские учреждения, ведется ежедневный мониторинг потенциально опасных территорий.