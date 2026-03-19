В Пермском крае увеличились масштабы восстановления лесов

В регионе продолжили уход за лесами для повышения их устойчивости и продуктивности.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года в Пермском крае площадь лесовосстановительных работ достигла 48,1 тысячи гектаров. Как сообщили в Пермьстате, это на 11% больше, чем годом ранее. Об этом пишет «Business Class».

Основную часть работ обеспечило естественное восстановление леса — сохранение молодой поросли и подготовка почвы. Этот способ применяли на 42,3 тысячи гектаров, что составляет более 88% от общего объема.

Искусственное восстановление, включающее высадку саженцев и посев семян, заняло 4,7 тысячи гектаров. Еще около 1 тысячи гектаров пришлось на комбинированный метод, где сочетаются разные подходы. Этот показатель вырос на 10,3% по сравнению с прошлым годом.

Помимо этого, в регионе продолжили уход за лесами для повышения их устойчивости и продуктивности. В 2025 году такие работы провели на площади 12,3 тысячи гектаров, однако это на 7,1% меньше, чем в 2024 году.