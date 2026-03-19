Белочка «посетила» круговой маршрут по стене Нижегородского кремля

Со слов сотрудников музея, пушистая гостья лично проверила готовность к приёму первых посетителей.

Белка «посетила» летний круговой маршрут по стене Нижегородского кремля. Кадрами поделились в самом музее в соцсетях.

Со слов сотрудников музейного пространства, утром пушистая гостья лично проверила готовность к приёму первых посетителей. Сперва она настойчиво постучала в окно кассы, а затем пронеслась по стене прямиком к выставкам.

Напомним, что 18 марта открылся летний круговой маршрут по стене Нижегородского кремля. Его протяженность составляет более двух километров с перепадом высот в 56 метров. Нижегородцы и жители города могут познакомиться с историей памятника архитектуры, полюбоваться шикарными панорами города и посетить музеи в башнях Кремля.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Боевой ход Нижегородского кремля получил подсветку. Теперь нижегородцы и гости города смогут осуществлять вечерние прогулки по стене памятника культуры.