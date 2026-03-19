Белочка «посетила» круговой маршрут по стене Нижегородского кремля

Напомним, что 18 марта открылся летний круговой маршрут по стене Нижегородского кремля. Его протяженность составляет более двух километров с перепадом высот в 56 метров. Нижегородцы и жители города могут познакомиться с историей памятника архитектуры, полюбоваться шикарными панорами города и посетить музеи в башнях Кремля.