Белочка «посетила» круговой маршрут по стене Нижегородского кремля

Белка «посетила» летний круговой маршрут по стене Нижегородского кремля. Кадрами поделились в самом музее в соцсетях.
Со слов сотрудников музейного пространства, утром пушистая гостья лично проверила готовность к приёму первых посетителей. Сперва она настойчиво постучала в окно кассы, а затем пронеслась по стене прямиком к выставкам.
Напомним, что 18 марта открылся летний круговой маршрут по стене Нижегородского кремля. Его протяженность составляет более двух километров с перепадом высот в 56 метров. Нижегородцы и жители города могут познакомиться с историей памятника архитектуры, полюбоваться шикарными панорами города и посетить музеи в башнях Кремля.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Боевой ход Нижегородского кремля получил подсветку. Теперь нижегородцы и гости города смогут осуществлять вечерние прогулки по стене памятника культуры.