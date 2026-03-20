Движение по улице в центре Челябинска остановят на три года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это следует из соответствующего распоряжения городских властей.

«Прекратить движение транспорта по улице Коммуны на участке от улицы Васенко до улицы Красная при выполнении работ открытым способом на проезжей части — с 1 апреля 2026 года до 1 мая 2029 года», — говорится в документе.

Кроме того, с 23 марта 2026 года и на тот же период будет ограничено движение транспорта по улице Красная (по крайне правой полосе в северном направлении) на участке от улицы Коммуны до улицы Маркса.

Уточняется, что это связано со строительным работами. Их будет проводить общество с ограниченной ответственностью «Голос. Строительство».