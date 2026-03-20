Поезд «Челябинск — Екатеринбург» с 29 марта будет ходить по новому расписанию

Сезонные корректировки вступят в силу 29 марта 2026 года в 00:00 по московскому времени. Такие изменения вносятся дважды в год — весной и осенью, чтобы адаптировать расписание под пассажиропоток.
В частности, поезд № 121 «Екатеринбург — Оренбург» будет прибывать позже — в 13:11 (на 37 минут позже прежнего). Поезд № 136 «Челябинск — Екатеринбург», наоборот, станет отправляться раньше — в 21:05. У поезда № 105/106 «Оренбург — Санкт-Петербург» изменится маршрут: теперь он будет заходить на станцию Тольятти.
Также из-за высокого пассажиропотока увеличат стоянку скоростного поезда «Финист» № 849 «Курган — Екатеринбург» на станции Шадринск — с трёх до пяти минут.
Изменения затронут и пригородное сообщение. Электрички по маршруту «Челябинск — Дёма» будут ходить быстрее: время в пути сократится на 12 минут в одном направлении и на 16 минут — в обратном.
Кроме того, у ряда пригородных поездов появятся новые остановки. Так, электричка «Златоуст — Челябинск» начнёт останавливаться на станции Шершни, а поезда «Челябинск — Шумиха» — на платформах «Тракторстрой» и «Малое Дюрягино». Дополнительная остановка появится и у поездов «Кумертау — Оренбург» — на платформе «Степной».
Некоторые электрички также изменят время отправления. Например, экспресс «Оренбург — Илецк» будет отправляться раньше — в 9:50, а поезд «Орск — Оренбург» — позже, в 7:49.
Подробное расписание пассажиры могут уточнить на сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и на железнодорожных станциях.
