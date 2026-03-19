На коммунальную катастрофу на Эльтонской жалуются волгоградцы

Жители улицы Эльтонской в Дзержинском районе Волгограда бьют тревогу. Эта транспортная артерия — единственная, соединяющая улицы Дорожную и Качинцев, и обеспечивающая въезд к гаражному кооперативу «Локомотив-2». Но почти месяц по ней невозможно проехать из-за коммунальной аварии.
Горожане возмущены: порыв водовода напротив дома № 72 произошел здесь еще 22 февраля. После работы аварийной бригады на улице образовалась огромная яма — ее ширина больше пяти метров, примерно такая же и глубина. В течение всего этого времени она непрерывно заполняется водой.
В пресс-службе «Концессий водоснабжения» «АиФ-Волгоград» пояснили — первую часть работ специалисты компании выполнили еще 5 марта — на месте были заменены пять метров трубопровода. Чтобы завершить восстановительные работы, в настоящее время изготавливается инженерный узел, который позволит провести последний этап работ без отключения ресурса. Вода из ямы регулярно откачивается.
Местные жители тем временем опасаются: в яму может упасть кто-то из людей. В нее может въехать машина, если ночью здесь случайно окажется посторонний водитель, которому не известно о происходящем.
Горожане призывают вмешаться в ситуацию городские власти, надзорные ведомства и правоохранительные органы и защитить их интересы.
В «Концессиях водоснабжения» заверили, что восстановительные мероприятия на водопроводе будут завершены на следующей неделе.
Ранее в Госжилнадзоре соощили, что волгоградцы подали 3,6 тыс. жалоб на коммунальщиков за два месяца.