В Нижегородской области восстановят почти тысячу исторических зданий

В Нижегородской области к 2030 году планируется привести в порядок около тысячи объектов культурного наследия. Одним из первых станет здание ремесленного училища в центре Арзамаса, сообщает Pravda-nn.ru.
В историческом здании в стиле эклектики, построенном еще до революции, когда‑то располагались учебные классы, библиотека, кабинет физики, рекреационный зал, различные мастерские, а во флигеле жили учителя и мастера. Позже к зданию пристроили кузницу, деревоотделочную и литейную мастерские. После 1917 года учреждение превратилось сначала в училище, а затем — в тракторно‑механический техникум.
Сейчас здание нашло нового владельца. Инвестор сможет воспользоваться льготным финансированием под 4% годовых в рамках совместной программы ДОМ.РФ и Министерства культуры России. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что появление инвесторов, готовых браться за восстановление исторических зданий, преображает города.
Также в Дзержинске нашли инвестора для профилактория завода имени Свердлова, а в Выксе определили нового собственника корпусов мастерских Верхне‑Выксунского металлургического завода Баташевых. В Нижнем Новгороде активно восстанавливают «Дом Дамаскина» — памятник в стиле русского классицизма, возведенный в XVIII веке епископом Дмитрием Семеновым‑Рудневым на месте Иоанновского монастыря. Уже обновлены кровля, несущие конструкции и фундамент, сейчас идет работа над деревянным каркасом и коммуникациями.
С 2018 года в регионе привели в нормативное состояние сотни объектов культурного значения. Например, отремонтированы фасады 870 зданий. Сам список объектов культурного наследия продолжает расти: скоро в реестр включат новые исторические постройки в Нижнем Новгороде, Городце («Жилой дом Петра Семеновича Рязанова») и Сарове («Дом, в котором жили и работали выдающиеся ученые, академики Ю. Б. Харитон и Е. А. Негин»).
Эта работа особенно важна на фоне включения многих городов региона в обновленное Золотое кольцо России.