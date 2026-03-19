Количество турпоездок иностранцев в Нижегородскую область через аэропорт «Чкалов» выросло более чем в пять раз

Количество туристических поездок иностранцев в Нижегородскую область через аэропорт «Чкалов» увеличилось с 2021 года более чем в пять раз, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Эти данные были озвучены во время рабочей встречи главы региона с начальником Пограничного управления ФСБ России по Саратовской и Самарской областям, генерал-майором Юрием Урвановым.
«Это подтверждение того, что наше культурно-историческое наследие интересно для жителей других стран, несмотря на сложные внешние обстоятельства. Открывая Нижегородскую область для гостей из-за рубежа, мы транслируем наши ценности всему миру. Это возможность разрушить многие стереотипы и создать пространство взаимного уважения», — подчеркнул Глеб Никитин.
Ранее сообщалось, что авиакомпанию оштрафовали за нарушения в нижегородском аэропорту.