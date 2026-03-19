В Пермском крае появится статус «ответственных предпринимателей»

Новый статус «ответственных предпринимателей» могут ввести в Прикамье. Парламент поддержал соответствующую инициативу губернатора Дмитрия Махонина в первом чтении, сообщили в пресс-службе заксобрания Пермского края.
Проект закона определяет ответственных субъектов предпринимательской деятельности как организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в Пермском крае и соответствующих критериям благонадежности, социальной и экологической ответственности. Эти субъекты попадут в реестр ответственных предпринимателей.
Федеральный мониторинг охватывает свыше 110 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Пермского края. На его основе формируется ЭКГ рейтинг (Экология, Кадры, Государство) — инструмент комплексной оценки благонадежности бизнеса, его социальной и экологической ответственности.