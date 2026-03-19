В Ростовской области помогли 9-летнему мальчику, оставшемуся без лекарства

Ребенка обеспечили жизненно важным лекарством после вмешательства донской прокуратуры.

В Матвеево-Курганском районе Ростовской области сотрудники прокуратуры помогли 9-летнему мальчику, оставшемуся без жизненно важного лекарства. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Проверку провели после обращения матери ребенка. Женщина рассказала, что у ее сына редкое орфанное заболевание. Врачебная комиссия рекомендовала к использованию дорогостоящий препарат, но его длительное время не предоставляли.

— Благодаря мерам прокурорского реагирования мальчика обеспечили необходимым лекарством, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

