Работы выполнит ООО «Европейская водолазная компания-Запад» за 3,6 млн рублей.

В Янтарном нашли подрядчика для капитального ремонта променада. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.

Заявку на участие в торгах подали три организации. Победителем признали ООО «Европейская водолазная компания-Запад». Она выполнит работы за 3,6 миллиона рублей.

Подрядчику предстоит провести капитальный ремонт пяти понтонов со сходами. Работы нужно закончить за 90 дней.

ООО «ЕВК-3» зарегистрирована в Калининграде. Генеральным директором компании является Константин Зайцев. Организация занимается строительством водных сооружений.

Отметим, что деревянный променад в Янтарном регулярно приводят в порядок после зимы. В 2023 году на прогулочном маршруте меняли террасную доску. На работы выделяли 24 миллиона рублей. В 2024-м на променаде восстанавливали площадки для отдыха.