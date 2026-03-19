В прошлом году в Нижегородской области от отравления угарным газом пострадали 25 человек, трое погибли. Тревожную статистику озвучили на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Законодательного собрания Нижегородской области.
Всего за прошлый год зафиксировано 17 происшествий, связанных с использованием газа в домах и квартирах нижегородцев. Из них 13 случаев — отравление угарным газом, в результате которых пострадали 25 человек, трое погибли.
Кроме того, произошло четыре хлопка газовоздушной смеси, в результате чего один человек погиб и один пострадал. В Богородске взрыв произошёл из-за утечки газа из патрубка фильтра отопительного котла 1980-х годов. Договора на техническое обслуживание не было.
Среди самых частных нарушений, которые допускают нижегородцы: самостоятельная замена и переустановка газового оборудования, переустройство помещений, закрытие доступа к газопроводам, заклеивание вентканалов, установка принудительной вентиляции, а также отключение датчиков загазованности и автоматики безопасности.
На начало 2026 года в Нижегородской области газифицировано более 1,27 млн помещений — это и квартиры, и индивидуальные жилые дома. При этом договоры на техническое обслуживание заключили 1,225 млн абонентов, то есть не все.
«Зачастую люди не осознают всей опасности. Если в одной квартире происходит утечка газа, под угрозой оказываются жизни всех соседей по подъезду. Разгерметизация, выход из строя приборов могут привести к загазованности и самым страшным последствиям, вплоть до взрыва. Здесь необходима четкая совместная работа управляющих компаний, ресурсников и органов власти, чтобы убедить людей помогать специалистам, а не чинить им препятствия», — отметил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин.
Работа по информированию нижегородцев о правилах безопасности будет продолжена.