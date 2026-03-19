Открытки с Днём кукольника. Красивые картинки и яркие поздравления 21 марта

21 марта отмечается Международный день кукольника — удивительный праздник, посвящённый людям особой профессии. Кукловоды, режиссёры и артисты кукольных театров обладают редким даром: они умеют вдыхать жизнь в неодушевлённые предметы, превращая дерево, ткань, поролон и нитки в полноценных героев со своим характером, голосом и судьбой. За каждой куклой на сцене — часы кропотливой работы, годы обучения и настоящая любовь к своему делу.
Праздник был учреждён в 2003 году по инициативе Союза деятелей театра кукол (UNIMA) и с тех пор отмечается в десятках стран. В этот день проходят спектакли, мастер-классы и фестивали, а зрители всех возрастов вновь открывают для себя магию кукольного искусства — одного из древнейших на земле.
