На Красноярск обрушилась сильнейшая магнитная буря

Жителей Красноярска на этой неделе ожидает период повышенной геомагнитной активности.
По прогнозам Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, затяжная магнитная буря начнет влиять на город уже сегодня, 19 марта, и продлится до конца недели. Пик возмущений достигнет 6 баллов по 9-балльной шкале.
Первые геомагнитные возмущения начались сегодня, 19 марта. Завтра, 20 марта, активность усилится после 18:00. Наиболее ощутимым буря станет 21 марта: возмущения начнутся после полуночи и продлятся до полудня. Наиболее сильные колебания ожидаются вечером пятницы и в течение субботы.
В период магнитной бури метеочувствительные люди могут ощутить ухудшение самочувствия. Специалисты порекомендовали жителям города снизить физические и умственные нагрузки, уделить больше внимания отдыху и, по возможности, проводить время на свежем воздухе.