В Алуште снесли историческую ротонду — что происходит

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. В Алуште в рамках реконструкции демонтировали историческую ротонду на набережной города, поскольку ее колонны находились в аварийном состоянии. На ее месте будет установлена полная ее копию, рассказала глава города Галина Огнева.

Источник: РИА "Новости"

На эти работы имеются все технические заключения, все экспертизы. Выполняет работы подрядная организация, которая имеет соответствующую лицензию, потому что это памятник культурного наследия. Колонны были убраны согласно официальному заключению, в котором сказано, что каркасная основа этих колонн пришла полностью в негодность.

сказала Огнева

Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.

Главный архитектор администрации города Александр Струбалин отметил, что ротонда, которую установили на набережной Алушты в 1951 году, нуждалась в реставрации, поскольку осадки, штормы и другие факторы оказали негативное воздействие ее на конструкции.

«При обследовании конструкций колоннады было выявлено, что арматура полностью проржавела. Ротонда начала сдвигаться… Поэтому было принято решение реставрировать этот объект. В ближайшее время — до начала лета — он будет восстановлен в первоначальном виде», — подчеркнул специалист.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше