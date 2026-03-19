В Алуште снесли историческую ротонду — что происходит

На эти работы имеются все технические заключения, все экспертизы. Выполняет работы подрядная организация, которая имеет соответствующую лицензию, потому что это памятник культурного наследия. Колонны были убраны согласно официальному заключению, в котором сказано, что каркасная основа этих колонн пришла полностью в негодность.
Мэр заверила, что будут изготовлены аналогичные колонны из того же материала, такого же размера, они будут установлены на прежнее место.
Главный архитектор администрации города Александр Струбалин отметил, что ротонда, которую установили на набережной Алушты в 1951 году, нуждалась в реставрации, поскольку осадки, штормы и другие факторы оказали негативное воздействие ее на конструкции.
«При обследовании конструкций колоннады было выявлено, что арматура полностью проржавела. Ротонда начала сдвигаться… Поэтому было принято решение реставрировать этот объект. В ближайшее время — до начала лета — он будет восстановлен в первоначальном виде», — подчеркнул специалист.