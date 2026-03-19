Сборная Мининского университета победила в соревнованиях по мини-футболу

За право представить регион в финале боролись 10 сильнейших вузов области.

Источник: Нижегородская правда

Сборная Мининского университета выиграла региональный этап Всероссийских соревнований «Мини-футбол — в вузы», который проходил в Нижнем Новгороде с 6 по 19 марта.

За право представить регион в финале боролись 10 сильнейших вузов области. На групповом этапе сборная Мининского университета провела четыре матча и, заняв первое место в группе, уверенно вышла в плей-офф. В полуфинале ее соперником стала команда ННГАСУ — встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу педвуза.

Решающий матч турнира состоялся 19 марта. В финале сборная Мининского университета встретилась с командой НГТУ. Игра завершилась разгромной победой педагогического вуза со счетом 7:1.

Как отметил ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, победа в региональном этапе стала закономерным результатом работы всей команды. По его словам, университет гордится спортсменами и тренерским штабом, а добиться такого счета в финале против сильного соперника способен только по-настоящему слаженный коллектив.

«Мужская сборная Мининского университета имеет богатую историю выступлений: команда является чемпионом России 2021 года, а также трижды становилась призером всероссийских соревнований. Уверен, что этот опыт и чемпионский характер помогут ребятам достойно представить наш вуз и Нижегородскую область на всероссийском финале», — добавил ректор.

Тренер сборной, доцент кафедры теории и методики физической культуры Мининского университета Иван Седов подчеркнул, что игроки продемонстрировали характер и качественную командную игру. По его мнению, особый акцент был сделан на быстрые переходы из обороны в атаку, что особенно эффективно сработало в финале. Тренер добавил, что команда готовится к поездке в Волгоград и ставит перед собой задачу бороться за самые высокие места.

Финал Всероссийского турнира пройдет в Волгограде с 1 по 8 апреля.

